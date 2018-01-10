Китай для России «ближе» Белоруссии, но есть нюансы



О том, что «Китай россиянам близок», жители Хабаровска и края знают не на словах. Хабаровчане на зависть западным соотечественникам имеют возможность махнуть в Поднебесную просто на выходные. Но не только для дальневосточников КНР – близкий друг. Оказывается, россиянам китайские соседи «роднее» соседей-белорусов.

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Исследование Фонда Общественного мнения показало интересные результаты: за прошедший 2017 год 62% россиян назвали Китай «самым дружественным» России государством. И это на 8% больше, чем в году 2014. А вот расположение наших соотечественников к Белоруссии, наоборот, сдало позиции: с 66% в 2014 упало до 60% в 2017, сообщает inosmi.



Заместитель директора Института стран Азии и Африки Андрей Карнеев объяснил рост симпатии россиян к Поднебесной тем, что позиции наших стран совпадают по ряду вопросов. В качестве примера он назвал невмешательство во внутренние дела других стран, борьбу с терроризмом и уважение традиционных ценностей. К тому же сегодня Китай привлекает все больше молодых россиян, занимая высокое место в мировой экономике и политике.



Пожалуй, главным «молодежным» событием в русско-китайском сотрудничестве можно назвать открытие совместного университета МГУ и Пекинского политехнического института. Китайская делегация также принимала участие и во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.



В рамках Года СМИ России и Китая было проведено множество мероприятий. В Китае начал вещание телеканал «Катюша», китайские телевизионщики запустили ряд проектов в России. А китайский язык уже совсем скоро станет одним из предметов ЕГЭ – настолько популярна эта дисциплина среди школьников и студентов.



Вообще, что касается китайского языка, то очевидно, что скоро расхожая поговорка «пока один русский выучит китайский язык, на русском языке заговорят десять китайцев», останется просто фольклором. Россияне постигают «китайскую грамоту» все быстрее и быстрее. За последние 10 лет число россиян, изучающих китайский язык, увеличилось в три раза. Если в 2007 году китайский изучало 170 тысяч человек, то в ушедшем 2017-м число изучающих этот сложный язык увеличилось до 560 тысяч!



Но хотя Китай стал «близким другом» России, остается ряд нерешенных вопросов, которые затрудняют развитие отношений между нашими странами. Одними из таких тем являются связи между пограничными территориями и упрощение визового режима. Да и политический диалог между Поднебесной и Российской Федерацией недостаточно развит. Будем надеяться, что включение России в инициативу «Один пояс – один путь» станет толчком для еще большего развития отношений между странами.



Фото: ИА Красная весна