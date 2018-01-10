В Хабаровском крае выдано более 7,5 тысяч дв-гектаров

На сегодняшний день на территории Хабаровского края уже оформлено 7532 договора безвозмездного пользования землей. Всего с начала действия закона о «дальневосточном гектаре» граждане подали свыше 16 тысяч заявок. Регион по-прежнему занимает лидирующие позиции среди субъектов ДФО по количеству зарегистрированных договоров. Наибольшим спросом пользуются земли района им. Лазо, Бикинского, Советско-Гаванского и Хабаровского районов.

Присоединяйтесь к новостному каналу газеты « Молодой дальневосточник XXI век» в Telegram

В основном люди берут земли для строительства жилья, сельского хозяйства, пчеловодства и ведения бизнеса. Популярностью пользуется туристическая деятельность и организация отдыха. Участки оформляют и под обслуживание автотранспорта, склады, производственную деятельность.

В настоящее время в регионе действует 33 меры государственной поддержки. Предоставление грантов на создание и развитие крестьянско-фермерских хозяйств, оборудование теплиц и покупку сельхозтехники, поддержку пчеловодства и оленеводства, оказание финансовой помощи молодым семьям на улучшение жилищных условий – только часть из них. В прошлом году различными субсидиями и грантами воспользовались 44 человека. Общая сумма господдержки составила более 68 млн рублей.

Отдельно разрабатываются индивидуальные меры поддержки для мест компактного расположения «дальневосточных гектаров». В Хабаровском крае определено девять таких приоритетных территорий. На подведение инфраструктуры к ним по предварительным подсчетам планируется направить из бюджета региона более 700 млн рублей.

Кроме того, в 2017 году значительно расширились возможности предоставления «дальневосточного гектара» гражданам. В федеральный закон были внесены поправки, которые подписал Президент России. Так, зоны «нельзя» в Хабаровском крае сократились в границах охотхозяйственных угодий и, частично, защитных лесов.

По поручению Губернатора Вячеслава Шпорта в регионе продолжают действовать мобильные бригады по информированию граждан о возможностях и преимуществах федеральной программы. Всего проведено 446 встречи в муниципальных районах, на которых специалисты проконсультировали почти 16 тысяч человек.

Напомним, закон о «дальневосточном гектаре» Президент РФ Владимир Путин подписал в мае прошлого 2016 года. Инициатива была выдвинута для ускорения развития Дальнего Востока и поддержки демографии федерального округа. Оформить в безвозмездное пользование участок земли может любой житель России. Реализация проекта рассчитана до 2035 года.