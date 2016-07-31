В Хабаровске житель Приморья обокрал банк

44-летний житель приморской столицы и его 31-летний друг из Сочи оформляли кредиты на подставные фирмы. Общая сумма ущерба составила более 103 миллионов рублей.

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Помомо махинаций с банковскими кредитами, дуэт "бизнесменов" у своих друзей заняли по миллиону и, естественноо, не вернули в срок.

Следственное управление УМВД России по Хабаровскому краю уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» закончили и направили в суд для . Максимальное наказание за это деяние предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.