Госавтоинспекция призывает хабаровчан быть внимательнее

В связи с ухудшением погодных условий на территории Хабаровского края сотрудники полиции призывают водителей автотранспорта быть бдительными и по возможности воздержаться от поездок на личных автомобилях.

В районах Хабаровского края прогнозируется выпадение осадков в виде снега, местами сильных с усилением ветра. На дорогах региона возможно образование гололёда и снежного наката.

В связи с этим Госавтоинспекция Хабаровского края обращается к водителям транспортных средств:

- снижайте скоростной режим;

- увеличивайте дистанцию до впереди идущего транспортного средства;

- перед выездом из гаража - убедитесь в соответствии состояния покрышек условиям дорожного покрытия.

Пешеходам необходимо соблюдать основные правила, при которых риск дорожно-транспортных происшествий уменьшится:

- двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам;

- при передвижении в тёмное время суток и условиях недостаточной видимости использовать световозвращающие элементы на одежде и сумках;

- на нерегулируемых пешеходных переходах выходить на проезжую часть после того, как будет оценены расстояние до приближающихся транспортных средств и их скорость.

Самое элементарное правило, который каждый знает еще с детства: «Перед тем как перейти дорогу, необходимо посмотреть в обе стороны и убедиться в своей безопасности». Как ни банально это правило, но, если бы его соблюдали все пешеходы, дорожно-транспортных происшествий было бы меньше.

При неблагоприятных погодных условиях пешеходы должны знать особенности видимости водителя за рулем. Если на улице снег - видимость водителя ухудшается в несколько раз. В таких условиях трудно управлять транспортным средством. Расстояние, нужное для остановки транспортного средства, на обледенелой от снега дороге увеличивается. Поэтому, только убедившись в полной безопасности, начинайте переход. Запомните: автомобиль не может остановиться мгновенно!

Соблюдение этих простых правил поможет уменьшить вероятность аварийных ситуаций на дорогах. От Вашей дисциплины на дороге зависит Ваша безопасность и безопасность окружающих Вас людей!

Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, по материалам УГИБДД