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Госавтоинспекция призывает хабаровчан быть внимательнее
В связи с ухудшением погодных условий на территории Хабаровского края сотрудники полиции призывают водителей автотранспорта быть бдительными и по возможности воздержаться от поездок на личных автомобилях.
В районах Хабаровского края прогнозируется выпадение осадков в виде снега, местами сильных с усилением ветра. На дорогах региона возможно образование гололёда и снежного наката.
В связи с этим Госавтоинспекция Хабаровского края обращается к водителям транспортных средств:
- снижайте скоростной режим;
- увеличивайте дистанцию до впереди идущего транспортного средства;
- перед выездом из гаража - убедитесь в соответствии состояния покрышек условиям дорожного покрытия.
Пешеходам необходимо соблюдать основные правила, при которых риск дорожно-транспортных происшествий уменьшится:
- двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам;
- при передвижении в тёмное время суток и условиях недостаточной видимости использовать световозвращающие элементы на одежде и сумках;
- на нерегулируемых пешеходных переходах выходить на проезжую часть после того, как будет оценены расстояние до приближающихся транспортных средств и их скорость.
Самое элементарное правило, который каждый знает еще с детства: «Перед тем как перейти дорогу, необходимо посмотреть в обе стороны и убедиться в своей безопасности». Как ни банально это правило, но, если бы его соблюдали все пешеходы, дорожно-транспортных происшествий было бы меньше.
При неблагоприятных погодных условиях пешеходы должны знать особенности видимости водителя за рулем. Если на улице снег - видимость водителя ухудшается в несколько раз. В таких условиях трудно управлять транспортным средством. Расстояние, нужное для остановки транспортного средства, на обледенелой от снега дороге увеличивается. Поэтому, только убедившись в полной безопасности, начинайте переход. Запомните: автомобиль не может остановиться мгновенно!
Соблюдение этих простых правил поможет уменьшить вероятность аварийных ситуаций на дорогах. От Вашей дисциплины на дороге зависит Ваша безопасность и безопасность окружающих Вас людей!
Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, по материалам УГИБДД
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