В Хабаровском крае изменят налог на игорный бизнес

Проект закона «О внесении изменения в статью 10 Закона Хабаровского края «О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае» во втором и третьем чтениях рассмотрели краевые парламентарии на первом в этом году очередном заседании комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию. Корректировки закона касаются ставок по налогу на игорный бизнес.

Дело в том, что Федеральным законом от 27 ноября 2017 года № 354-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» в два раза увеличены минимальные и максимальные размеры, в пределах которых законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены ставки по налогу на игорный бизнес.

В отношении пунктов приема ставок тотализатора и пунктов приема ставок букмекерской конторы краевым законом № 308 определены налоговые ставки в размере 7000 рублей за каждый объект. Законом № 354-ФЗ минимальный предел налоговых ставок по данным объектам установлен в размере 10000 рублей за каждый объект. С целью приведения в соответствие краевого законодательства с федеральным предлагается также увеличить эти ставки в Хабаровском крае с 7000 рублей до 10000 рублей.

Ко второму чтению законопроекта ряд депутатов выступили с поправками увеличить налоговую ставку до 14 000 рублей. Но после активного обсуждения вопроса законопроект рекомендовали Думе принять в качестве краевого закона в первоначальном виде, определив налоговые ставки в размере 10000 рублей за каждый объект. Предполагается, что такая мера принесет дополнительные доходы в краевую казну в 2018 году в сумме 500 000 рублей.

По информации правительства региона в крае в данной сфере деятельности зарегистрированы семь налогоплательщиков и 21 объект налогообложения.

Окончательное решение по законопроекту депутатским корпусом будет принято на очередном заседании Законодательной Думы края, которое состоится 31 января.

Пресс-служба

Законодательной Думы

Хабаровского края.