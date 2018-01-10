В Хабаровском крае брезгливый сторож убил напарника



День 31 декабря стал последним в жизни сторожа из Хабаровска края. Чрезмерно брезгливый напарник застрелил его «из соображений гигиены»: по мнению убийцы, жертва намеревалась накормить его, приготовив еду грязными руками.



Двое сторожей охраняли пасеку, расположенную в 39 километрах от села Литовка в Хабаровском районе. Один из напарников, готовя обед, не позаботился о чистоте рук. Такое халатное отношение к вопросу гигиены возмутило 56-летнего коллегу. Между коллегами возникла ссора, последним аргументом которой стало ружье: ревнитель чистоты выстрелил в своего напарника. Ранение в грудь оказалось смертельным, 54-летний мужчина не дожил до нового года, сообщает Следственный комитет Хабаровского края.



Через неделю, 7 января на злополучную пасеку заглянул еще один сторож, с соседней пасеки. Ему понадобилось зарядить мобильный телефон, за этим и мужчина и отправился к соседям. Перед гостем предстала картина: пьяный человек с ружьем в руке рядом с трупом напарника. Убийца всю праздничную неделю пьянствовал. Мужчина подозреваемого обезоружил и направился в село, рассказать об увиденном.



Сотрудники правопорядка задержали обвиняемого. В настоящее время уточняются обстоятельства совершенного преступления.



Фото: РИА Новости