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В Хабаровском крае брезгливый сторож убил напарника
День 31 декабря стал последним в жизни сторожа из Хабаровска края. Чрезмерно брезгливый напарник застрелил его «из соображений гигиены»: по мнению убийцы, жертва намеревалась накормить его, приготовив еду грязными руками.
Двое сторожей охраняли пасеку, расположенную в 39 километрах от села Литовка в Хабаровском районе. Один из напарников, готовя обед, не позаботился о чистоте рук. Такое халатное отношение к вопросу гигиены возмутило 56-летнего коллегу. Между коллегами возникла ссора, последним аргументом которой стало ружье: ревнитель чистоты выстрелил в своего напарника. Ранение в грудь оказалось смертельным, 54-летний мужчина не дожил до нового года, сообщает Следственный комитет Хабаровского края.
Через неделю, 7 января на злополучную пасеку заглянул еще один сторож, с соседней пасеки. Ему понадобилось зарядить мобильный телефон, за этим и мужчина и отправился к соседям. Перед гостем предстала картина: пьяный человек с ружьем в руке рядом с трупом напарника. Убийца всю праздничную неделю пьянствовал. Мужчина подозреваемого обезоружил и направился в село, рассказать об увиденном.
Сотрудники правопорядка задержали обвиняемого. В настоящее время уточняются обстоятельства совершенного преступления.
Фото: РИА Новости
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