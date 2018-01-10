Хоккеисты «Амура» помолились в храме при центре помощи бездомным

Руководство, хоккеисты и тренерский штаб хоккейного клуба «Амур» посетили центр помощи бездомным «Надежда» и расположенный на его территории храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница».

Спортсмены и руководство клуба молились за благодарственным молебном, который совершил руководитель спортивного отдела Хабаровской епархии, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» иерей Евгений Покаместов.

«Тигры» поблагодарили Господа за прошедший год и испросили Его помощи на год предстоящий.

Святки или святые дни — чудесное время, наполненное тихой радостью Рождества Христова, добротой и делами милосердия. В эти дни люди традиционно стараются уделить внимание ближним, посетить больницы, детские дома и приюты.

Этой славной традиции следуют и добрые друзья центра помощи бездомным «Надежда» — хоккейный клуб «Амур».

— В прошлом году «тигры» впервые посетили высокопороговый центр «Надежда», а в этом осмотрели помещения, в которых уже в скором времени смогут разместиться женщины, попавшие в сложную ситуацию. Также хоккеистов познакомили с работой единственной в Хабаровском крае «НочлежХи». Нужно отметить, что визиты «Амура» вовсе не случайны — именно значительная помощь хоккейного клуба позволила нам реализовать все эти проекты, — рассказывают сотрудники Хабаровской краевой общественной организации «Милосердие».

Отец Евгений и руководитель ХКОО «Милосердия» Константин Ветренко поблагодарили хоккеистов за неравнодушие и добрые дела, пожелали команде как можно меньше травм и, конечно, новых побед.