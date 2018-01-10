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Хоккеисты «Амура» помолились в храме при центре помощи бездомным
Руководство, хоккеисты и тренерский штаб хоккейного клуба «Амур» посетили центр помощи бездомным «Надежда» и расположенный на его территории храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница».
Святки или святые дни — чудесное время, наполненное тихой радостью Рождества Христова, добротой и делами милосердия. В эти дни люди традиционно стараются уделить внимание ближним, посетить больницы, детские дома и приюты.
Этой славной традиции следуют и добрые друзья центра помощи бездомным «Надежда» — хоккейный клуб «Амур».
— В прошлом году «тигры» впервые посетили высокопороговый центр «Надежда», а в этом осмотрели помещения, в которых уже в скором времени смогут разместиться женщины, попавшие в сложную ситуацию. Также хоккеистов познакомили с работой единственной в Хабаровском крае «НочлежХи». Нужно отметить, что визиты «Амура» вовсе не случайны — именно значительная помощь хоккейного клуба позволила нам реализовать все эти проекты, — рассказывают сотрудники Хабаровской краевой общественной организации «Милосердие».
Отец Евгений и руководитель ХКОО «Милосердия» Константин Ветренко поблагодарили хоккеистов за неравнодушие и добрые дела, пожелали команде как можно меньше травм и, конечно, новых побед.
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