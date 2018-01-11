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Вячеслав Шпорт встретился с участниками конкурса «Лидеры России»
На площадке «Точка кипения» в Дальневосточном институте управления РАНХиГС состоялась встреча Губернатора Вячеслава Шпорта с финалистами и полуфиналистами конкурса «Лидеры России» от Хабаровского края.
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Регион лидирует в ДФО по числу участников, пробившихся в финал всероссийского конкурса. Хабаровский край будут представлять 12 человек – бизнесмены, чиновники, работники крупных корпораций.
На встрече с Губернатором они поделились впечатлениями об отборочном этапе, рассказали о своих проектах, высказали предложения. В частности, участники встречи отметили, что общение друг с другом на площадках конкурса стало для них очень полезным. Они готовы и дальше работать вместе, проводить регулярные встречи с представителями власти, реализовывать общественные проекты. Вячеслав Шпорт эту идею поддержал. Стороны договорились встречаться не реже, чем раз в полугодие.
Также были предложения о формировании в крае института наставников для молодых лидеров и начинающих управленцев. Кроме того, участники встречи попросили активнее вовлекать в лидерское движение жителей отдаленных районов края.
Вячеслав Шпорт отметил, что власти будут привлекать участников конкурса к работе по развитию края.
«Нам нужно сейчас не растерять актив, который мы получили благодаря конкурсу. Необходимо усилить работу с кадровым резервом в крае. Не сомневаюсь, что многие из вас добьются успехов в финале, и, возможно, получат предложения в Москве. Но мы заинтересованы в том, чтобы вы оставались работать у нас. Мы должны по максимуму сделать так, чтобы вы могли применить свой опыт и знания. Большинство из вас успешные бизнесмены или управленцы в крупных компаниях. Возможно, кто-то захочет попробовать свои силы в органах власти. Не надо забывать и про общественную деятельность. У нас множество площадок, где можно проявить себя», - отметил Вячеслав Шпорт.
Напомним, «Лидеры России» – это открытый конкурс для руководителей нового поколения, который проводится по инициативе Президента России Владимира Путина.
В настоящий момент подведены итоги полуфинального этапа. Из 30 финалистов Дальневосточного федерального округа 12 человек представляют Хабаровский край, 10 – Приморский край, 4 человека – Сахалинскую область, 3 – Республику Саха (Якутия), один человек – Камчатский край. Заключительный этап конкурса состоится в Москве в феврале. Финалистам будут вручены образовательные гранты на сумму 1 млн. рублей на повышение квалификации.
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