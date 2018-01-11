Полчища комаров в Хабаровском крае пополнились новым зимним видом

В Хабаровском крае обнаружен в урочище реки Ханкука Комсомольского заповедника «Заповедного Приамурья» новый вид насекомых – зимний бескрылый комар з семейства Limoniidae.

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Этих комаров немного. Они зимой выползают на снег для размножения. В этот период они не едят, а точнее сосут кровь, а их личинки питаются разложившимися растительными отходами. Личинки селятся внутри трухлявых пней и полусгнивших деревьев.

Кстати, не только эти комары бодрствуют зимой. В этот период в дальневосточной тайге можно встретить , к примеру скорпионовых мух - ледничков, зимних комаров-трихоцеридов и ногохвосток.

Род Chionea , которым относится зимний бескрылый комар, в фауне России известен по 5 видам, из которых для Дальнего Востока указано лишь 3.