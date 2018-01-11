В Хабаровске на площади Славы возведут ледяную купель

Около главного храма Хабаровска на площади Славы все желающие хабаровчане смогут погрузиться в крещенскую воду. Необычная купель, сделанная изо льда, впервые будет установлена возле Спасо-Преображенского кафедрального собора.

Присоединяйтесь к новостному каналу газеты « Молодой дальневосточник XXI век» в Telegram

Митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир возглавит Божественную литургию 19 января. После богослужения будет освящена уличная купель, которая будет открыта до 19.00.

Еще одна купель будет сооружена в нижнем храме Спасо-Преображенского собора. Ее освящение совершат после ранней Божественной литургии.

Историческая справка. Жива Русь святая!

«Бывший в России в 1765-66 гг. известный авантюрист Казанова в своих записках пишет: «Я присутствовал зимою в день Богоявления, при особенном обряде, водосвятия на реке Неве, покрытой в это время толстым слоем льда. Церемония эта привлекает бездну народа, ибо после водосвятия крестят в реке новорожденных не посредством обливания, а через погружение нагих младенцев в прорубь на льду». В проруби до сих пор на Руси купаются иногда родившиеся на святках, хотя это запретил делать еще Петр I, которым издан был указ по этому поводу от 17 апреля 1721 года».

Из книги «Как праздновали и празднуют народ русский Рождество Христово, Новый год, Крещение и Масленицу» Исторический очерк И.Н Божерянова. Издание М. Ледерле и К. 1894 год