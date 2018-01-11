В Хабаровске на железнодорожной станции разлили опасную жидкость

В Хабаровске спасатели зафиксировали утечку вещества, которое используется как растворитель полимеров и как компонент гидравлических жидкостей, произошла на грузовой станции Хабаровск-2.

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Опасная жидкость находится в бочках в составе поезда, который следовал из Амурской области в Приморский край, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Хабаровскому краю.