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В Хабаровском крае открыта новая зимняя дорога
К эксплуатации принята ледовая переправа через реку Охота в Хабаровском крае.
Сотрудники МЧС России дали «зеленый свет» переправе через Охоту на 57 километре автозимника «п. Охотск – с. Арка». «Зимняя дорога» через Охоту стала 17-й официально открытой. В 2018 году в Хабаровском крае ожидается открытие 30 таких переправ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
На специально оборудованных переправах толщина льда позволяет совершать безопасный проезд. Несмотря на доступные переправы, на водоемах появляются стихийные съезды. Такая «самодеятельность» может стать смертельно опасной для людей, ведь лед в местах несанкционированных съездов зачастую не соответствует необходимому качеству.
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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