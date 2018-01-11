Депутаты Госдумы обозначили приоритеты своей работы в весеннюю сессию

Это защита прав дольщиков, повышение безопасности детей в оздоровительных лагерях и мониторинг за исполнением бюджета-2018

Заместитель Председателя Государственной Думы Сергей Неверов, выступая в рамках политической «десятиминутки» на пленарном заседании в среду, 10 января, выделил в качестве одного из приоритетных для фракции законопроектов документ, касающийся повышения уровня безопасности детей в детских оздоровительных лагерях. Его парламентарии предлагают рассмотреть в рамках весенней сессии.

«Должен быть разработан и создан типовой договор по оказанию услуг по организации отдыха и оздоровления детей. Все обращения родителей в региональные ответственные органы власти, ответы на них должны будут выкладываться в интернете, что позволит родителям на основе отзывов сделать вывод о том, стоит ли покупать путевку своему ребенку в это место или отправлять в этот поход, или нет», - заявил Неверов.

Он подчеркнул, что особое внимание депутаты намерены уделить реализации норм, которые были приняты ранее и вступили в силу с 1 января 2018 года, а также исполнению бюджета.

«Это вопросы индексации социальных выплат и заработных плат; с 1 января 2018 года МРОТ увеличен до 85% от величины прожиточного минимума, - пояснил Неверов. – Новый год положил начало Десятилетию детства, объявленному Президентом Владимиром Путиным. Мы приняли важнейшие меры, касающиеся продления программы материнского капитала с расширенными возможностями его применения, а также материальной поддержки семей с невысокими доходами, где ожидается появление первого ребенка. И в части как раз адресности и своевременности доведения средств до семей, применения норм на местах важно держать обратную связь с избирателями, как они применяются», - отметил он.

Помимо этого, Неверов заявил о важности принятия поправок к закону о долевом строительстве во исполнение поручения Президента. «Нормы законопроекта предполагают, что Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства получает право контроля финансового состояния застройщиков, соблюдения ими законодательных норм», - отметил Руководитель фракции.

Особое внимание было уделено необходимости разработки и принятия нормативно-правового регулирования цифровой экономики. В самом начале весенней сессии в первом чтении будет рассмотрен законопроект, позволяющий заключать концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП) в сфере использования объектов IT-инфраструктуры.

Еще один приоритетный для депутатов законопроект предлагает снять с граждан бремя доказывания отсутствия задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, что требуется сейчас для получения субсидий.

«Граждане не должны предоставлять какие-либо документы, которые подтверждают наличие или отсутствие судебного акта. Для проверки наличия у гражданина задолженности уполномоченный на предоставление субсидий орган использует банк данных, содержащий сведения, необходимые для осуществления задач по принудительному исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц», - пояснил Неверов.

В заключение Руководитель фракции правящей партии призвал своих коллег из других фракций сосредоточиться, в первую очередь, на реальной работе, «а не уходить по традиции в предвыборный популизм, внося непродуманные, непроработанные и неисполнимые законопроекты».