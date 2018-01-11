В Хабаровском крае появятся новые государственные заказники

По информации регионального министерства природных ресурсов, на территории Хабаровского края расположены шесть государственных природных заповедников и два национальных парка. Общая площадь особо охраняемых природных территорий составляет свыше 6 миллионов гектаров или 8,5 процентов всей площади края. Это 194 объекта федерального, краевого и местного значения – заповедники, заказники, памятники природы и экологические коридоры.

Присоединяйтесь к новостному каналу газеты « Молодой дальневосточник XXI век» в Telegram

«В регионе мы создаем новые природные территории в целях сохранения и восстановления популяции редких видов растений, животных. Так, в прошлом году появились природные заказники «Шаман-Яй» в Ульчском районе и «Нимеленский» в районе им. Полины Осипенко. Для защиты местообитания крупных млекопитающих в Амурском районе организован экологический коридор Симминский. Краевой статус приобрели памятники природы – ледяная карстовая пещера Кокдзяму в Комсомольском районе и «Местообитание бабочки голубянки» - в Хабаровском», - сказал Вячеслав Шпорт.

Глава региона подчеркнул, что в 2018 году в крае будут созданы новые природоохранные территории в Вяземском, Амурском и Хабаровском районах. Кроме того, юбилеи отметят заповедники «Большехехцирский» и «Комсомольский» - по 55 лет со дня образования и национальный парк «Шантарские острова» - 5 лет.

«Уважаемые работники особо охраняемых территорий, представители экологических организаций! Вы защищаете богатства дикой природы, восстанавливаете многообразие флоры и фауны, естественные виды уникальных ландшафтов. Сохранение природного потенциала региона – общая ответственность граждан, общества, бизнеса, власти. Только вместе мы приумножим природные богатства Хабаровского края и России», - отметил Губернатор в поздравлении.