На карте Хабаровского края появится новый населенный пункт

Проект закона «Об образовании географического объекта – сельского населенного пункта на территории Кругликовского сельского поселения муниципального района имени Лазо Хабаровского края» в первом чтении обсудили на очередном заседании постоянного комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления.

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Проект закона Хабаровского края «Об образовании географического объекта – сельского населенного пункта на территории Кругликовского сельского поселения муниципального района имени Лазо Хабаровского края» в первом чтении обсудили депутаты регионального парламента на очередном заседании постоянного комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления.

Законопроект внесен Губернатором края Вячеславом Шпортом, подготовлен в целях реализации Федерального закона от 01.05.2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в соответствии с Законом края от 28.03.2007 № 109 «Об административно-территориальном устройстве Хабаровского края».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что на территории Кругликовского сельского поселения муниципального района имени Лазо в рамках закона «о дальневосточном гектаре» гражданам (847 человек) предоставлено в безвозмездное пользование 603 земельных участка (включая коллективные). Указанные наделы находятся за границами села Кругликово Кругликовского сельского поселения, являются компактно расположенными, составляют единую территорию, в перспективе приспособленную для проживания и хозяйственной деятельности людей.

Для обеспечения возможности индивидуального жилищного строительства и создания условий для проживания граждан на данной территории настоящим законопроектом предлагается образовать сельский населенный пункт. Такая инициатива поддержана жителями, депутатами представительных органов Кругликовского сельского поселения, муниципального района имени Лазо, гражданами, получившими земельные участки.

«Образование населенного пункта будет способствовать комплексному освоению территории, закреплению граждан, эффективному использованию природных и иных ресурсов территории в интересах населения, а также эффективному решению социально-экономических вопросов местного значения в масштабе всего Кругликовского сельского поселения», - отметил начальник главного управления по вопросам местного самоуправления Губернатора и Правительства края Алексей Шевцов, представлявший законопроект.

Депутаты единогласно поддержали проект закона и рекомендовали Думе принять его в первом чтении.

«Для подготовки законопроекта была проведена большая работа с населением, получены заключения федеральных структур, Прокуратуры Хабаровского края, административно-территориальной комиссии. Считаю, что это исторический момент: в последнее время чаще упразднялись населенные пункты, где не оставалось населения, а сегодня мы начинаем создавать новые, что очень важно для Хабаровского края», – подчеркнула председатель комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Татьяна Мовчан.

Планируется, что уже в феврале законопроект примут в качестве регионального закона и одновременно с ним – Постановление Законодательной Думы Хабаровского края о наименовании населенного пункта, которое будет направлено в Министерство экономического развития Российской Федерации. Согласно установленному порядку, на основании заключения министерства экономразвития Правительство РФ готовит постановление о присвоении наименования населенному пункту.

Пресс-служба

Законодательной Думы

Хабаровского края.