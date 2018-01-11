Хабаровчане, расставшись с новогодней елкой, станут экологически грамотнее



Не просто собрать ёлки для корма животных, а воспитать экологическую грамотность у юных (и не только) хабаровчан хотят организаторы акции «Вторая жизнь ёлки» в Хабаровске.



Зоосад имени Сысоева проводит акцию «Вторая жизнь ёлки» уже не в первый раз. Но в 2018 году, объявленном годом волонтера, мероприятие решено было расширить. Организатор акции, научный сотрудник зоосада «Приамурский» Алина Таенкова рассказала корреспонденту «МД XXI век» о том, как новогодние ели получат «вторую жизнь».



«Обычно акция ограничивается тем, что жители привозят нам отслужившие елки. В рамках акции, проводимой в этом году, мы хотим не просто собрать деревья, а сформировать экологическую грамотность у людей. Рассказать о том, что к природе нужно относиться бережно. Показать, как можно в дальнейшем использовать уже срубленное дерево. Цель любой нашей акции – воспитывать доброту в детях, заботу их о братьях наших меньших, обо всех, кто рядом», - сообщила Алина Таенкова.



Посленовогодние елки станут не только лакомством для обитателей «Приамурского».

«Конечно, у животных в зоосаде достаточно пищи и витаминных подкормок, но хвоя – это дополнительный источник микроэлементов. Но елки пойдут не только на корм. Это и удобрение, и подстилки в вольерах. Например, подсохшую елку на корм животному уже не дашь. Но ее можно использовать для укрытия в вольере у волка, у сов, у амурских лесных котов. Животные ведь тоже любят разнообразную жизнь. Вот устроим им место, где они могут поиграть или спрятаться. Многие не знают, что можно порубить стволы и сделать заграждение, скажем, для клумб!» - поделилась Алина Анатольевна.



А еще на базе зоосада есть учебный класс. Там проходят занятия и мастер-классы для детей. Ребята смогут сделать своими руками поделки из природного материала – тут тоже пригодятся иголки и мелкие веточки.



Филиал детской библиотеки №1 им. А.Гайдара впервые активно включился в акцию. В день проведения мероприятия у крыльца библиотеки пройдет небольшой эко-праздник с викторинами, конкурсами и, конечно, почти торжественным отправлением собранных деревьев в зоосад.

Поучаствовать в акции «Вторая жизнь елки» и принести не только целые ели, но и еловые ветки можно будет 16 января в 14:30 по адресу ул. Руднева, д. 21



Фото: TutKnow.ru