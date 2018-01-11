Жители Хабаровского края отметили Новый год пиротехнически безопасно



В Хабаровском крае в период новогодних праздников не произошло ни одного пожара из-за использования пиротехники.

В органах государственного надзора не было зарегистрировано ни одного пожара, причиной которого стало бы использование пиротехнических изделий, сообщили корреспонденту «МД XXI век» в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Вообще, за последние пять лет «празднично-пиротехнические» происшествия заметно сокращаются. Люди стали грамотно обращаться с новогодними фейерверками. Это связано с тем, что в крае проводится серьезная профилактическая работа с населением.

Также на рынках сегодня практически невозможно встретить стихийные точки продаж пиротехники. В продажу поступают только сертифицированные изделия. Они поставляются чаще всего крупными поставщиками и далее распространяются по розничной сети. Это позволяет контролировать качество продукции и не дает выход на рынок контрафактным товарам.

Фото: Агинское 24