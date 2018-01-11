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Жители Хабаровского края отметили Новый год пиротехнически безопасно
В Хабаровском крае в период новогодних праздников не произошло ни одного пожара из-за использования пиротехники.
В органах государственного надзора не было зарегистрировано ни одного пожара, причиной которого стало бы использование пиротехнических изделий, сообщили корреспонденту «МД XXI век» в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Вообще, за последние пять лет «празднично-пиротехнические» происшествия заметно сокращаются. Люди стали грамотно обращаться с новогодними фейерверками. Это связано с тем, что в крае проводится серьезная профилактическая работа с населением.
Также на рынках сегодня практически невозможно встретить стихийные точки продаж пиротехники. В продажу поступают только сертифицированные изделия. Они поставляются чаще всего крупными поставщиками и далее распространяются по розничной сети. Это позволяет контролировать качество продукции и не дает выход на рынок контрафактным товарам.
Фото: Агинское 24
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