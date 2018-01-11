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Хабаровская "Молодежка ОНФ" поможет амурским котам хвоей
Участники проекта «Молодежка ОНФ» в Хабаровске поддержит зоосад «Приамурский» сбором новогодних елок.
Отслужившие главным украшением Нового года деревья станут кормом и стойматериалами для вольеров животных и птиц зоосада имени Сысоева. В вышедших в тираж новогодних красавицах нуждаются не только крупные и рогатые обитатели зоосада, но и волки, совы, амурские коты.
«Год экологии передал эстафету году добровольца в России. Нашу акцию можно назвать экологическо-добровольческой, - рассказала активистка Молодежки ОНФ Анастасия Ширдыкова, - Каждый хабаровчанин может не только грамотно утилизировать уже срубленное дерево, но и помочь зоосаду. Очень важно показать подрастающему поколению пример: праздничные елки, приносившие нам радость на Новый год, не будут выброшены на свалку – их хвоей смогут полакомиться звери, живущие в «Приамурском», а стволы станут, например, заграждениями для вольеров».
Целые елки и еловые ветки не нужно будет самостоятельно везти в зоосад им. Сысоева, расположенный в отдаленном пригороде краевого центра. Деревья достаточно принести в специальный пункт сбора, расположенный на крыльце здания Хабаровского краевого объединения профсоюзов, по адресу ул. Муравьева-Амурского, д. 4. Принимать елки начнут в пятницу, 12 января, и после Старого Нового года с понедельника 15 января до пятницы 19 января, с 10:00 и в течение рабочего дня.
Фото: URPUR.RU
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