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В Хабаровском районе уголовница зарезала хахаля за критику
В селе Челны Хабаровского района 31-летний мужчина пригласил 29-летнюю дамочку совместно провести новогодний вечерок: водочка, закуска, ну и впоследствии всякое такое.
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До «всякого такого» парочка не дожила. Увидев, что у женщины просто нечеловеческий аппетит на водку, кавалер брякнул. Что жрет она спиртное не как фея, а как обычная вокзальная алкоголица.
Дама схватила нож и ударила несколько раз мужчину в грудь. От полученных травм он скончался на месте.
Стоит отметить, что ранее дамочка привлекалась к уголовной ответственности за угрозу убийством, оскорбление представителя власти, совершение кражи и угона. Женщину задержали, заключили под стражу.
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