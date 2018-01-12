В Хабаровском районе уголовница зарезала хахаля за критику

В селе Челны Хабаровского района 31-летний мужчина пригласил 29-летнюю дамочку совместно провести новогодний вечерок: водочка, закуска, ну и впоследствии всякое такое.

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До «всякого такого» парочка не дожила. Увидев, что у женщины просто нечеловеческий аппетит на водку, кавалер брякнул. Что жрет она спиртное не как фея, а как обычная вокзальная алкоголица.

Дама схватила нож и ударила несколько раз мужчину в грудь. От полученных травм он скончался на месте.

Стоит отметить, что ранее дамочка привлекалась к уголовной ответственности за угрозу убийством, оскорбление представителя власти, совершение кражи и угона. Женщину задержали, заключили под стражу.