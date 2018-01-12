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Хабаровская студентка победила в международном конкурсе квалификационных работ
Анна Колесникова , студентка I курса специальности "Коррекционная педагогика в начальном образовании" Хабаровского педагогического колледжа имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша" стала дипломантом I степени Международного конкурса квалификационных работ студентов и аспирантов "Quality Education-2017".
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Анна является членом клуба психолого-педагогических инициатив "Логос" Студенческого научного общества колледжа. Занимается научным исследованием развития инженерного мышления у младших школьников.
В ноябре прошлого года Анна совместно со своим научным руководителем, преподавателем математических дисциплин Нешумаевым Михаилом Викторовичем, приняла участие в III Международном конкурсе квалификационных работ студентов и аспирантов (в рамках требований ФГОС) "Quality Education-2017" (г. Москва), представив работу на тему "Решение прикладных задач в курсе начальной школы как условие развития инженерного мышления обучающихся".
В данном исследовании проведён теоретический анализ изучения феномена инженерного мышления отечественными и зарубежными исследователями, а также осуществлена попытка смоделировать психолого-педагогические условия развития инженерного мышления у детей младшего школьного возраста в процессе обучения математике. Конкурс проводится в России уже третий раз, и участвовать в нём могут только те работы, которые, по мнению оргкомитета, имеют научную новизну и теоретико-практическую значимость.
Приглашение от организаторов на участие в конкурсе Анна получила после того, как журналом "Universum: психологические и педагогические науки" (г. Москва) в октябре 2017 года была опубликована совместная с Михаилом Викторовичем статья "Психолого-педагогические аспекты проблемы развития инженерного мышления младших школьников".
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