Новости
Комсомольск-на-Амуре ждет кубинских боксеров
В Хабаровском крае стартует международный турнир по боксу среди юниоров.
13 января Комсомольск-на-Амуре примет молодых боксеров из одиннадцати стран мира. В город Юности приедут юные спортсмены из Кубы, Китая, Армении, Польши, Латвии, Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Республики Беларусь и ДНР. Россию представят девять боксеров из школы ДЮСШ №4 и «Ринг-85», сообhttp://www.komcity.ru/news/?id=28628щает komcity.ru. Ожидается, что количество участников приблизится к сотне. Среди них – сильнейшие, победители национальных чемпионатов и призеры Европы. Победители турнира получат шанс попасть в национальную сборную, чтобы участвовать в Первенстве мира, а также главном спортивном соревновании - Олимпийских играх.
Традиционный турнир посвящен памяти российских воинов, погибших в Афганистане и других горячих точках. Комсомольск станет площадкой турнира в 14-й раз, и в четвертый раз соревнования будут иметь статус международных. Возраст участников 17-18 лет.
В субботу 13 января в 16:00 состоится торжественное открытие в спортивном комплексе «Орлан». Предварительные бои можно будет увидеть в воскресенье с 15:00. В понедельник, 15 января с 15:00 будут проведены четвертьфинальные бои, полуфинал состоится во вторник с 14:00. 17 января в 12:00 начнутся финальные соревнования.
Фото: Комитет по спорту, туризму и делам молодежи
Поделиться
Самое читаемое
Хабаровский край: Пришло полынное время для соакта чолони9 519
С места событий: Останки на берегу водоема5 756
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 093
Хабаровчане: Пусть Ишаев купит для внука МКАД4 172
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136