Комсомольск-на-Амуре ждет кубинских боксеров



В Хабаровском крае стартует международный турнир по боксу среди юниоров.



13 января Комсомольск-на-Амуре примет молодых боксеров из одиннадцати стран мира. В город Юности приедут юные спортсмены из Кубы, Китая, Армении, Польши, Латвии, Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Республики Беларусь и ДНР. Россию представят девять боксеров из школы ДЮСШ №4 и «Ринг-85», сообhttp://www.komcity.ru/news/?id=28628щает komcity.ru. Ожидается, что количество участников приблизится к сотне. Среди них – сильнейшие, победители национальных чемпионатов и призеры Европы. Победители турнира получат шанс попасть в национальную сборную, чтобы участвовать в Первенстве мира, а также главном спортивном соревновании - Олимпийских играх.

Традиционный турнир посвящен памяти российских воинов, погибших в Афганистане и других горячих точках. Комсомольск станет площадкой турнира в 14-й раз, и в четвертый раз соревнования будут иметь статус международных. Возраст участников 17-18 лет.

В субботу 13 января в 16:00 состоится торжественное открытие в спортивном комплексе «Орлан». Предварительные бои можно будет увидеть в воскресенье с 15:00. В понедельник, 15 января с 15:00 будут проведены четвертьфинальные бои, полуфинал состоится во вторник с 14:00. 17 января в 12:00 начнутся финальные соревнования.

Фото: Комитет по спорту, туризму и делам молодежи