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Хабаровчане подписались за президента
В Хабаровске в холле здания Краевого объединения организаций профсоюзов развернулся пункт сбора подписей в поддержку Владимира Путина.
Активисты ОНФ развернули подписной пункт в холле здания краевого профсоюзного объединения. Чтобы поддержать лидера движения «За Россию» действующего главу государства Владимира Путина, жители краевой столицы выстраивались в очередь, а бланки подписных листов закончились уже через 1,5 вместо запланированных 3-х часов, настолько сильно было желание граждан оставить свою подпись.
«Очевидно, что жители края и хабаровчане поддерживают лидера нашего движения Владимира Путина. Можно сколько угодно раскачивать лодку, указывать на существующие в стране проблемы, однако истинное положение вещей раскрывается именно в такие моменты. Региональное отделение Народного Фронта в Хабаровском крае ежедневно получает невероятное количество звонков, люди хотят узнать, как и где они могут поддержать действующего Президента», - прокомментировала течение подписной кампании сопредседатель хабаровского РО ОНФ Галина Кононенко.
На территории Хабаровского края общественниками организованно девять мобильных пунктов по сбору подписей. Шесть в Хабаровске и три в Комсомольске-на-Амуре. В поддержку действующего Президента необходимо собрать 300 000 подписей по всей России. На сегодняшний день желание участвовать в выборах высшего должностного лица страны подтвердили 67 человек, из них 46, как и Владимир Путин, самовыдвиженцы. Центризбирком будет принимать документы от претендентов на участие в кампании не позднее 31 января. Выборы главы государства состоятся 18 марта 2018 года.
Фото: ОНФ
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