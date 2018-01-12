Хабаровчане поддержали «елочный сбор» «Молодежки ОНФ»



Хабаровчане вместе с участниками проекта «Молодежка ОНФ» накормят обитателей зоосада «Приамурский» хвоей. Первую новогоднюю елку для привезли горожане к зданию Краевого объединения организаций профсоюзов.

Молодые общественники, устроившие сбор новогодних елок для зверей и птиц зоосада имени Сысоева, приняли от жителей краевой столицы первое дерево. В день старта акции к крыльцу здания профсоюзов елку привезла неравнодушная горожанка Марина Хан.

«Мы узнали об акции через WhatsApp, и сразу же решили участвовать! – рассказала Марина, - Всегда после новогодних праздников очень жалко выбрасывать елочки, а тут знаешь, куда елку сдать, да еще можно и животных накормить! Очень полезная акция, мы рассказали о ней соседям!»

Чтобы отдать свою новогоднюю елку на нужды зоосада, достаточно привезти ее в пункт сбора, расположенный на крыльце здания Хабаровского краевого объединения профсоюзов, по адресу ул. Муравьева-Амурского, д. 4. Принимать елки начнут в пятницу, 12 января, и после Старого Нового года с понедельника 15 января до пятницы 19 января, с 10:00 и в течение рабочего дня.

Фото: ОНФ