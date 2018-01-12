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В Хабаровске пройдет Дальневосточный медиафорум
Хабаровск в очередной раз станет площадкой для обсуждения наиболее актуальных вопросов развития медиаотрасли. В краевой столице в конце февраля состоится Дальневосточный Медиафорум. Об этом сегодня сообщил Губернатор Вячеслав Шпорт, выступая на торжественном приеме, посвященном Дню российской печати.
«Президент России Владимир Путин объявил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом на весь ХХI век. Именно в силу этого информационному облику ДФО придается большое значение. Мы хотим всех вас вовлечь в обсуждение проблем и перспектив развития Дальнего Востока. Кроме того, форум станет еще одной площадкой для обмена опытом с авторитетными журналистами и экспертами со всей страны», - отметил Вячеслав Шпорт.
Организаторами события выступают аппарат полномочного представителя Президента РФ в ДФО и Правительство Хабаровского края.
Ожидается, что мероприятие объединит представителей региональных СМИ, ведущих журналистов и медиаэкспертов России, ключевых представителей власти и институтов развития Дальнего Востока, НКО, общественных объединений, студентов профильных направлений подготовки.
На дискуссионных площадках форума речь пойдет о концепции продвижения региона, результатах внедрения новых инструментов развития ДФО, взаимодействии власти и лидеров мнений в блогосфере, новых каналах доставки контента т.д.
Также запланированы экскурсии на ключевые предприятия, действующие в рамках режимов Свободный порт Владивосток и территорий опережающего развития, выставка достижений Хабаровского края и презентация проекта «Дальневосточная Медиашкола».
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