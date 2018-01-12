В Государственной Думе началась весенняя сессия

В начале весенней сессии 2018 года депутаты Государственной Думы определили приоритеты своей работы.

Председатель Государственной Думы В.В. Володин призвал коллег ориентироваться на актуальные для избирателей темы. «Хотелось бы, чтобы мы, с одной стороны, рассматривали законопроекты, которые должны создать условия для развития экономики, социальной сферы, с другой стороны, чтобы наши решения предупреждали проблемы, которые зачастую к нам приходят вопреки нашему желанию». Для этого, подчеркнул он, нужна устойчивая связь с избирателями, существует запрос на более активную работу в избирательных округах, поддержку и продвижение инициатив граждан, регулярные отчёты депутатов перед избирателями. Депутатам предстоит принять 23 законопроекта, необходимых для реализации Послания Президента Российской Федерации.

Приятно отметить, что депутаты Государственной Думы от Хабаровского края являются активными участниками законодательного процесса. Начало сессии, в частности, ознаменовалось объявлением Благодарности Заместителя Председателя Государственной Думы, Руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» С.И. Неверова депутату Государственной Думы Ю.Н. Березуцкому за активную работу в период осенней сессии 2017 года и существенный вклад в развитие законодательства Российской Федерации.

Также состоялось вручение нашему земляку Памятного знака «МПА СНГ. 25 лет» Председателем Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых государств (МПА СНГ) В.И. Матвиенко и выдачей соответствующего удостоверения. Связано это с большой работой депутата Государственной Думы Ю.Н. Березуцкого, заместителя председателя Постоянной комиссии МПА СНГ по социальной политике и правам человека и в связи с 25-летием МПА СНГ.

Работа была связана в значительной степени с вопросами эффективного правового регулирования миграционных процессов, обобщения наработанного правового опыта в модельном Миграционном кодексе государств – участников СНГ, т.е. вопросами, ставшими крайне актуальными.

К приоритетам депутата Государственной Думы в прошлом году относилась законодательная деятельность. За истекший год он стал автором или соавтором 33 законопроектов, из них стали законами 10 законопроектов. Остальные законопроекты также требуют постоянного внимания, так как они проходят разные процедурные стадии.

В рейтинге депутатов Государственной Думы седьмого созыва, который ведёт ПолитМетрика.РФ, Ю.Н. Березуцкий находится на 35 месте– это совсем неплохой результат, учитывая, что его срок депутатской деятельности составляет немногим больше года.