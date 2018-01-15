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У культурного моста «Москва – Хабаровский край» появились новые опоры
Союз по развитию межрегиональных связей и поддержке земляков «Хабаровское землячество», дислоцирующийся в Москве, заключил сразу два соглашения о сотрудничестве с организациями Хабаровского края.
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Первый из подписанных документов – трёхсторонний. Он определяет параметры сотрудничества Хабаровского землячества, централизованной системы муниципальных библиотек г. Хабаровска и библиотечной системы Восточного административного округа г. Москвы.
Причём, взаимодействие между ними уже идёт. Начиная с 2016 года Хабаровское землячество провело в столице несколько мероприятий совместно с детской библиотекой №71 московского района Гольяново: фотовыставку и конкурс детского рисунка, посвящённые Хабаровскому краю, а также творческий вечер в память о поэте-хабаровчанине Викторе Еращенко, празднование Дня космонавтики.
В Хабаровске базовой площадкой для межрегионального сотрудничества избрана библиотека имени Петра Комарова, где 22 декабря минувшего года по инициативе Хабаровского землячества Москвы и при деятельной поддержке директора МБУК «Централизованная система массовых библиотек Хабаровска» Людмилы Лементович прошла презентация новой песни композитора Григория Гладкова о Хабаровском крае «Берег счастливого детства». Лементович, кстати, является соавторов слов этого произведения. Ранее она стала одним из лауреатов организованного Союзом «Хабаровское землячество» творческого конкурса, в котором участвовало 25 поэтов-хабаровчан.
6 января 2018 года, находясь в Москве, Людмила Лементович подписала договор о культурном сотрудничестве со столичными коллегами. На торжественной церемонии библиотечную сеть Восточного округа Москвы представляла директор детской библиотеки №71 Вера Карпачёва. От землячества подпись под документом поставил председатель организации, советник губернатора Хабаровского края Сергей Акулич.
Как ожидается, одним из первых совместных мероприятий станет проведение в начале февраля в Москве и Хабаровске творческих вечеров, посвящённых 100-летнему юбилею известного писателя-дальневосточника Анатолия Вахова.
Предметом второго Соглашения о сотрудничестве, заключённого в Москве 12 января, является «совместная деятельность Сторон по проведению мероприятий по формированию позитивного имиджа Хабаровского края как динамично развивающегося региона страны, привлекательного для жизни, отдыха, туризма и инвестиций». Сторонами в данном случае выступают, опять же, Союз «Хабаровское землячество» и ОО «Дальневосточное движение женщин», г. Хабаровск. От имени женской общественной организации документ подписала её председатель Ирина Лобода.
Пресс-центр Союза «Хабаровское землячество».
На снимках: Соглашения подписаны - директор МБУК ««Централизованная система массовых библиотек Хабаровска» Людмила Лементович и директор московской библиотеки №71 Вера Карпачёва; председатель ОО «Дальневосточное движение женщин» Ирина Лобода и председатель Союза «Хабаровское землячество» Сергей Акулич.
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