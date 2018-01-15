В Хабаровске разыскивают 35-летнюю женщину

В Хабаровске разыскивают 35-летнюю Елену Владимировну Ким. Женщина 12 января вышла из дома, расположенного в поселке Березовка, и до их пор ее местоположение неизвестно.

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У Елены - короткие черные волосы с проседью, рост 166 сантиметров, карие глаза.

На женщине была надета черная кожаная дубленка с капюшоном, отороченным черным лисьим мехом, черная мутоновая шапка с белыми вставками, черные синтепоновые штаны, красные ботинки, сиреневая сумка-авоська с рисунками в виде клубники.

Горожан, кому известно местонахождение хабаровчанки или есть возможность присоединиться к поискам, просят звонить по телефонам 89098700203 и 89098576300.