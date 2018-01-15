В Хабаровске сегодня начнется суд над убийцей Драчева

В Хабаровске краевой суд приступит к рассмотрению по существу уголовного дела по обвинению Анара Аллахверанова в совершении преступления предусмотренного п. «и» ч.2 ст. 105 УК РФ. 15 января состоится первое закрытое слушание.

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Напомним, что драка двух подвыпивших посетителей кафе ранним утром 20 августа закончилось смертью одного из них - чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева, которому Анар Аллахверанов нанес 21 удар руками и ногами по голове и телу. Чемпион скончался в больнице от полученной черепно-мозговой травмы.

Уголовное дело первоначально было возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Позднее Следственный комитет РФ переквалифицировал дело на статью об убийстве, совершенном из хулиганских побуждений. 19 сентября Анар в сопровождении адвоката явился с повинной в здание краевого следственного комитета.