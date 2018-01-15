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Хабаровчан приглашают сняться в китайском фильме
В Хабаровске снимается российско-китайский фильм "Синий поезд". Сюжет этой картины повествует о молодом человеке Ма Бяо, осуждённом на принудительные работы, который возвращается на свою Родину на границе с Россией.
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У парня ещё осталось одно незавершенное дело, он хочет найти свою старую любовь Карину. Однако ему предстоит пройти нелегкий и тернистый путь для того, чтобы встретить свою давнюю любовь.
«Хабаровчанам предоставляется шанс окунуться в атмосферу кино и попробовать себя в качестве актеров массовых сцен! Нам нужны мужчины и женщины всех возрастов,а также дети! Мероприятие оплачивается, на площадке организовано питание», - пишут организаторы в социальной сети.
Тел:8-999-087-6232
Instagram: kino_v_khv_
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