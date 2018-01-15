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Маньяку-пенсионеру из Хабаровского края не смягчили приговор
Верховный суд России оставил без изменения приговор жителю района имени Лазо Анатолию Зырянову за жестокое убийство семилетней девочки, которое он совершил ещё в 1998 году, - сообьщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Эта трагедия в Хабаровском крае случилась 19 лет назад. В поселке Переяславка района имени Лазо 7-летняя девочка вышла из дома кататься на санках с горки и домой не вернулась.
Девочку искали всем поселком, однако безрезультатно. Одного мужчину подозревали в том, что именно он виновен в исчезновении девочки, но доказать не могли. Нет трупа - нет преступления. Может быть, ребенок до сих пор числился бы без вести пропавшим, ели бы не сборщики металлолома.
На пустыре возле села Могилевка, что в 8-ми километрах от Переяславки, через 10 лет после исчезновения девочки селяне нашли железную бочку с бетоном. Во время очистки они обнаружили детские кости и фрагменты одежды.
Тогда не удалось установить ни причину смерти, ни пол ребенка из-за того, что не было современного криминалистического оборудования.
Год назад в краевом следственном управлении вернулись к этому делу, провели дополнительный осмотр фрагментов одежды, обнаруженной в бочке. При помощи новой криминалистической техники они обнаружили биологические следы, которые сравнили с генотипом 61-летнего мужчины, которого подозревали в совершении преступления. Экспертиза подтвердила, что он причастен к преступлению 19-летней давности. Он был задержан.
Пенсионер вину не признал. В 1998 году пенсионер работал в художественной мастерской в поселке Переяславка. Во время осмотра при помощи специального криминалистического оборудования в помещении обнаружены микроскопические следы крови. Эксперты установили, что это кровь пропавшей девочки.
Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за сексуальное преступление в отношении 4-летней девочки. Тогда суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.
Как сообщили в СК РФ, 62-летнему мужчине ,skj назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
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