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В Комсомольске-на-Амуре прошла акция «Дед Мороз за безопасность на дороге»
Сказочные герои Дед Мороз и Снегурочка в роли которых выступили - врио начальника ОГИБДД старший лейтенант полиции Коваленко Антон и капитан полиции Евдокимова Альбина, вышли на улицы Комсомольска-на-Амуре, чтобы поздравить детей и их родителей с праздниками.
Дети были рады встрече с Дедом Морозом и Снегурочкой, рассказывали им стихи, играли в игры, делали совместные фотографии на память. Сказочные персонажи напомнили ребятам и взрослым о том, как важно соблюдать Правила дорожного движения и носить световозрощающие элементы на одежде.
Ведь использование пешеходами световозвращателей (катафотов) более чем в 6,5 раз снижает риск наезда транспортного средства на пешехода в темное время суток. При движении с ближним светом фар водитель замечает пешехода со световозвращающим элементом с расстояния 130 - 140 метров, когда без него - с расстояния 25 - 40 метров. При движении с дальним светом он заметит пешехода на расстоянии до 400 метров.
В ходе мероприятия врио начальника ОГИБДД ОМВД России по Комсомольскому району поздравил всех с праздниками пожелал крепкого здоровья, семейного благополучия и безопасных дорог! После чего дарил небольшие подарки.
Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, по материалам ОМВД России по Комсомольскому району
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