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В Хабаровске прошел открытый Рождественский турнир по вольной борьбе
В Хабаровске прошел Открытый Рождественский турнир по вольной борьбе среди юношей 2006-2008 гг.р. памяти В.Д.Васильева. В соревнованиях приняли участие более 200 человек.
На турнир приехали сборные команды Республики САХА (Якутия), Республики Бурятия, Иркутской области, Приморского края , Еврейской автономной области, Сахалинской области, Амурской области. Хабаровский край был представлен спортивными сборными городов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.
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