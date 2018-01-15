В Хабаровске прошел Открытый Рождественский турнир по вольной борьбе среди юношей 2006-2008 гг.р. памяти В.Д.Васильева. В соревнованиях приняли участие более 200 человек.

На турнир приехали сборные команды Республики САХА (Якутия), Республики Бурятия, Иркутской области, Приморского края , Еврейской автономной области, Сахалинской области, Амурской области. Хабаровский край был представлен спортивными сборными городов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.