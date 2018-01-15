В Хабаровском крае прошел Единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина. Площадки для сбора подписей по всей стране предоставила партия «Единая Россия».

В Хабаровском крае оставить свою подпись жители смогли в Региональной общественной приемной Д.А. Медведева, а также в Местных приемных партии в краевом центре и Комсомольске-на-Амуре.

«Отдать свою подпись пришли не только люди старшего возраста, но и молодежь. Получился своеобразный народный единый день сбора подписей в поддержку Владимира Путина», – сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

В Хабаровске к сбору подписей в свой выходной день решили присоединиться студенты, работающие граждане, общественники, спортсмены.

По словам представителя федерации ММА России на Дальнем Востоке Олега Ткаченко, свою подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина он решил поставить потому, что разделяет его политику в отношении развития спорта.

«Я, как человек, жизнь которого тесно связана со спортом, вижу, что сегодня в этом направлении делается очень многое – с приходом к власти нашего президента, спорт, физическая культура, здоровый образ жизни стали государственными приоритетами. По всей стране, и в нашем Хабаровском крае появляются новые спортивные площадки, залы, физкультурные комплексы. Буквально сегодня утром я был на открытии школы бокса в Хабаровске. Это еще раз подтверждает, что мы движемся по верному пути», - подчеркнул он.

Всего в общественные приемные партии по всей России пришли более 200 тысяч человек, желающих оставить свою подпись в поддержку самовыдвижения Владимира Путина.

«Кто-то может спросить, зачем собирать подписи, если было объявлено, что в поддержку В.В. Путина уже было собрано более 538 тыс. подписей. Ответ в том, что людям, которые хотят отдать свой голос в поддержку своего кандидата, нельзя сказать, что их голос уже не нужен. Партия согласовала работу сборщиков подписей сегодня в приемных Партии, понимая, что таких людей огромное количество. И то, что сегодня на наши площадки пришло более 200 тыс. граждан, только подтверждает, что мы оказались правы», – подчеркнул Турчак.

Напомним, сбор подписей в поддержку Владимира Путина начался 5 января, его ведут активисты общественного движения "Волонтеры Победы". Действующему президенту необходимо заручится поддержкой трехсот тысяч избирателей.

Центральная избирательная комиссия завершит прием подписей за кандидатов в президенты 31 января. После этого у комиссии будет 10 дней, чтобы определить окончательный список участников выборов.