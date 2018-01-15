Ученые Хабаровского края представят свои разработки

Краевой конкурс молодых ученых и аспирантов стартовал в Хабаровском крае. В мероприятии принимают участие около ста молодых специалистов академических институтов, отраслевых научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений, преподавателей вузов, занимающихся научной работой в возрасте до 35 лет.

Учёные и аспиранты поделятся своими разработками, в том числе, в сфере медицинских, биологических, экономических, гуманитарных, общественных и информационных наук. Защита проектов пройдет в форме публичных докладов на площадках сразу нескольких вузов краевой столицы.

15 января серию конкурсов открыла секция «Медицинские и биологические науки», которая проходит в Дальневосточном государственном медицинском университете. Свои исследования в сфере лечения сложных заболеваний презентуют 20 участников.

Завершится конкурс 22 января. По его итогам будут определены три победителя в каждой секции. Авторы лучших работ получат дипломы Губернатора края и денежные премии. Награждение победителей и призеров традиционно пройдет в канун Дня науки.

«Для молодых ученых и аспирантов участие в конкурсе очень полезный и необходимый опыт публичного представления своих научных результатов. Кроме того лучшие работы участников конкурса будут опубликованы в сборнике «Молодые ученые Хабаровскому краю», - отметил начальник отдела взаимодействия с вузами и научными организациями министерства образования и науки края Алексей Сундуков.

Краевой конкурс проводится в регионе с 1999 года в целях повышения активности молодых ученых и поддержки талантливых исследователей. За 20 лет его участниками стали свыше 2 тыс. человек. Одним из главных критериев для определения победителей является возможность дальнейшего практического применения разработок.