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В Хабаровском крае радио «Восток России» доступно в Советской Гавани
Хабаровская краевая радиостанция «Восток России» увеличила количество точек FM-вещания в крае ещё на одну. Теперь радиостанция «Восток России» вещает и в г. Советская Гавань на частоте 103,6 FM.
Краевая радиостанция «Восток России» стала самой крупной региональной радиосетью Дальневосточного региона. На сегодняшний день в распоряжении станции имеется 5 FM-передатчиков в Хабаровске, Комсомольске-на- Амуре, Аяне, Ванино и Амурске и 13 средневолновых АМ-передатчиков. Площадь покрытия сигналом составляет 92% населенной территорий Хабаровского края.
«В этом году радиостанции исполняется 20 лет и мы очень рады тому, что Правительство Хабаровского края, которому принадлежит значительная часть активов радиостанции, всецело поддерживает наши инициативы по реорганизации и расширению зоны ФМ-вещания. Сегодня на FM-волне нас услышали и в Советской Гавани на частоте 103,6 FM» - сказала генеральный директор радиостанции Евгения Разлатая.
Расширение сети вещания сделало «Восток России» крупнейшей радиосетью Дальнего Востока. Станция ведет вещание на FM и AM частотах, а также в сети Интернет, по адресу http://vostoknews.ru.
Волны вещания радио «Восток России»:
765 АМ Хабаровский край
103,7 FM Хабаровск
88,9 FM Комсомольск-на-Амуре
100,9 FM Амурск
105,8 FM Ванино
102,0 FM Аян
103,6 FM Советская Гавань
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