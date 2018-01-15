В Хабаровском крае радио «Восток России» доступно в Советской Гавани

Хабаровская краевая радиостанция «Восток России» увеличила количество точек FM-вещания в крае ещё на одну. Теперь радиостанция «Восток России» вещает и в г. Советская Гавань на частоте 103,6 FM.

Краевая радиостанция «Восток России» стала самой крупной региональной радиосетью Дальневосточного региона. На сегодняшний день в распоряжении станции имеется 5 FM-передатчиков в Хабаровске, Комсомольске-на- Амуре, Аяне, Ванино и Амурске и 13 средневолновых АМ-передатчиков. Площадь покрытия сигналом составляет 92% населенной территорий Хабаровского края.

«В этом году радиостанции исполняется 20 лет и мы очень рады тому, что Правительство Хабаровского края, которому принадлежит значительная часть активов радиостанции, всецело поддерживает наши инициативы по реорганизации и расширению зоны ФМ-вещания. Сегодня на FM-волне нас услышали и в Советской Гавани на частоте 103,6 FM» - сказала генеральный директор радиостанции Евгения Разлатая.

Расширение сети вещания сделало «Восток России» крупнейшей радиосетью Дальнего Востока. Станция ведет вещание на FM и AM частотах, а также в сети Интернет, по адресу http://vostoknews.ru.

Волны вещания радио «Восток России»:

765 АМ Хабаровский край

103,7 FM Хабаровск

88,9 FM Комсомольск-на-Амуре

100,9 FM Амурск

105,8 FM Ванино

102,0 FM Аян

103,6 FM Советская Гавань