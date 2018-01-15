В театре КНаМ ставят спектакль «Мой цвет надежд — оранж»

Труппа театра КнАМ, вернувшись в Комсомольск -на-Амуре после зарубежных гастролей в Европе, начала работу над новым спектаклем «Мой цвет надежд — оранж». В основу спектакля будет положен дневник местной поэтессы Алины Волнами.

— Я не хотела бы использовать в спектакле стихи Алины — есть желание осветить другую сторону таланта, заточённого в клетку города, где зима длится полгода, а выйти погулять на коляске просто немыслимо, — рассказала режиссёр театра КнАМ Татьяна Фролова.

Помимо Алины, труппа театра пообщается с другими комсомольчанами с ограниченными физическими возможностями. Полученные интервью войдут в постановку.

— Меня, как художника, интересует прежде всего вопрос: так ли важно для человека его тело? И если у меня две ноги, руки, слух и зрение, значит ли это, что я счастливей, чем человек, в силу обстоятельств обделённый этими частями тела? А что вообще такое — быть счастливым сегодня? Чувствовать каждую секунду? Проживать её наполненно и со смыслом? добавила Татьяна Фролова.

Работа над постановкой только началась. Представить спектакль театр планирует летом, - сообщает komcity.