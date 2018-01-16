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В Хабаровске более 370 детей из бедных семей получили рождественские подарки
Более 370 рождественских подарков для детей из нуждающихся семей было собрано на епархиальном гуманитарном складе при отделе по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии.
— С момента начала акции люди приносили на гуманитарный склад сладкие подарки и игрушки. Всего удалось собрать 374 подарочных набора, — рассказывают работники склада.
Сладости и игрушки раздали в преддверии праздника Рождества Христова детям из нуждающихся семей. Получавшие подарки для детей мамы радовались не только тому, что смогут вручить ребятам игрушки и сладости, но и самой бесценной возможности порадовать их в день светлого праздника.
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