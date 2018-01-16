Хабаровчане поделились с китайцами зимней радостью

В китайском городе Хэйхэ в шесторй раз прошел международный детский конкурс-фестиваль "Зимняя фантазия", организованный с российской стороны хабаровской туристической фирмы совместно с Национальным агентством по содействию и развитию китайско-российских отношений, Китайско-Российским центром молодежной деятельности.

Хабаровчане - Генриетта Стахеева, директор туристической фирмы "Солнечный мир" и художественный руководитель Образцового ансамбля танца "Радость" Полинария Романова были награждены медалями, символизирующими дружбу между Китаем и Россией, в знак признания выдающегося вклада, который они внесли для творческого обмена между китайской и российской молодежью.

На Гала-концерте были вручены сертификаты победителям и грамоты участникам. После церемонии награждения все маленькие исполнители приняли участие в концерте. Шоу не только позволило китайским детям ощутить неповторимое очарование экзотической русской культуры, но и русским детям лучше понять загадочную китайскую культуру.

Помимо конкурсных выступлений, участники успели окунуться в культуру Поднебесной. Участники вокальной группы "Хрустальные голоса" впервые отправились в китайские семьи, чтобы познакомиться с местными традициями. Их гостеприимно встретил Ли Цзяньсинь. Для участия в этой встрече он специально пригласил русского друга Максима. Максим жил в Китае в течение 11 лет, и свободно владел китайским языком. Ребята смогли пообщаться, принять участие в традиционной китайской чайной церемоии, получить мастер-класс по приготовлению пельменей и обменяться памятными подарками.