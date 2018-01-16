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В Хабаровском районе из-за тигрицы Кармы уменьшается количество волков
В Хабаровском районе на территории заказника «Хехцирский» участковый государственный инспектор обнаружил следы четырех волков. Он решил потропить стаю, понаблюдать чем они занимаются.
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Пройдя около километра, волки вышли на следы кабанов и двинулись по следу в предвкушении скорой добычи. Но вскоре на волчьи следы вышла, судя по отпечаткам, тигрица и стала преследовать конкурентов. Так как следы были свежие, инспектор не стал продолжать тропление, чтобы не помешать полосатой хозяйке самой разобраться с серыми разбойниками.
Госинспекторы заповедника «Большехехцирский» предполагают, что благодаря тигрице, численность волков заметно поредеет. А то, что тигрица обосновалась в заповеднике на «постоянку», сомнений почти нет! Инспекторы даже кличку ей придумали: Карма, имея ввиду неотвратимую предопределённость события.
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