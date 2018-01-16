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В Хабаровске бизнесмена ограбил охранник - рецидивист
В Хабаровске к руководителю одной крупной компании в Индустриальном районе города подошли двое мужчин и вырвали из рук сумку, в которой находились 210 тысяч рублей.
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В это время рядом находился наряд ППС. Сотрудникам полиции удалось задержать одного из грабителей и вернуть имущество.
Задержанный оказался многократно судимый за грабеж охранник автостоянки из поселка Березовка. Злоумышленник свою вину признал, однако сбежавшего подельника не выдал. За содеянное, согласно статье 162 часть 2 УК РФ “Грабеж в крупном размере”, арестованному грозит до семи лет заключения, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.
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