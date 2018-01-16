Хабаровская дача: Как превратить новогоднюю елку в удобрение

В первый рабочий день года у хабаровских любителей дачной жизни, конечно же, случился разговор о даче.- Как ты думаешь, - спрашивает залетевшая на огоньки праздничной елки бывшая коллега, - сколько урожаев картошки собирает теперь наш общий друг?

- Ну, - раздумываю я, - нормальные люди в условиях черноморского климата обычно два. А такие упорные, как наш, смею предположить – три.

- Четыре!!! – радуется коллега моему провалу. – Последний раз он копал картошку в декабре.

Боже, кажется, Байрам собирается накормить всю Болгарию – вот он дальневосточный характер, закаленный на территории экстремального земледелия.

- А я пойду сажать сельдерей. В водке замочила, - присоединяется к разговору еще одна сотрудница.

Мы ржем:

- Как вырастет да как запоет! «В лесу родилась …»

- Стильная у вас елочка, - обращает внимание гостья на белоснежное редакционное дерево.

- И осыпается, как настоящая, - замечает проносящийся мимо корреспондент. – Выносить пора.

Вот, кстати, о «выносить». Вы свою когда на свалку отправляете? Как в анекдоте, к параду Победы или все-таки чуточку раньше? Но, согласитесь, тащиться к мусорным бакам порой так лениво, что невольно начинаешь думать: а стоит ли вообще выносить, может, новогоднее дерево еще на что-нибудь сгодится? Лень, она - двигатель дачного прогресса.

На ловца – и зверь: тут же попадаются рекомендации кандидата сельскохозяйственных наук из соседней с нами, Амурской, области, который хвою от сосен да лиственниц уже давно опробовал на своем садовом участке.

«Во-первых, хвоя - средство от вредителей, - считает Павел Жирнов. - Сосновые и лиственные иголки, по причине выделяющихся из них фитонцидов и других биологически активных веществ, хорошо отпугивают вредителей картофеля - проволочника и медведку, а также защищают картофель от парши и других грибных заболеваний.

Если у вас на садовом участке картофелю вредят вышеуказанные насекомые и болезни, обязательно весной при его посадке в лунку бросьте полную горсть сосновой или лиственничной хвои, затем половину стакана древесной золы и только потом семенную картофелину. Засыпьте все почвой. Рыхлая хвоя также будет создавать своеобразный воздушный дренаж корневой системе картофеля, требующей много кислорода для формирования клубней. Доказано, что свежая и прошлогодняя хвоя по своей эффективности абсолютно одинаковы, поэтому, помимо новогодних елок, опавшую хвою можно весной набрать и в лесу. На 100 квадратных метров участка, засаженных картофелем, потребуется примерно 2 - 3 мешка хвои.

Во-вторых, иголки - идеальный материал для мульчирования. Грядки с луком-севком вообще рекомендуется покрывать именно слоем хвои. Хвойный покров не только будет задерживать влагу в почве, не даст расти сорнякам, но и по причине выделения летучих фитонцидов предотвратит заболевание лука грибными и бактериальными болезнями, защитит от насекомых-вредителей. Примерно с середины мая закройте грядки с луком, чесноком, редисом, салатом и другими влаголюбивыми культурами хвойным покровом, это в разы сократит ваши затраты на прополку и поливку, а также увеличит урожайность культур».

Но сосновые, еловые, пихтовые иголочки повышают кислотность почвы, особенно свежие. А вот хвоя уже пожелтевшая, с отстоявшей свое новогодней елки вполне готова к использованию.

Из-за кислотности хвоя подходит не для всех культур, например, не нравится цветам. А вот вишня, голубика, сливы хвою любят. Помогает она и росту подсолнухов, лука, чеснока и даже баклажанов. На удобрение из хвои хорошо отзываются репа, капустные растения, перцы, дайкон, огурцы и морковь. Кабачки, томаты и редиска тоже неплохо реагируют. Чтобы нивелировать подкисляющий эффект, можно добавить столовую ложку сметанообразной извести на 10 литров раствора. Вместо извести можно взять яичную скорлупу. 10 столовых ложек измельченной в ступке скорлупы заливают 3 литрами воды. Емкость с толченой скорлупой ставят в темное место и настаивают в течение 10 суток. После процеживания раствор убирают на хранение в темное место, так как свет способствует разрушению кальция. В 10 литров хвойного удобрения заливают стакан настоя на измельченной яичной скорлупе.

В придачу

Новогодний компот

Настой из иголок - отличное средство от болезней растений и вредителей.

Килограмм - полтора хвои нужно бросить в большое ведро с горячей водой. Дать настояться. Остывший настой процедить и использовать. Распрыскивать его можно с помощью обычного пульверизатора. Такой настой эффективен при борьбе с яблоневой плодожоркой, огневкой, которой часто болеют смородина и крыжовник. Вредит хвоя и долгоносику, который обычно селится на малине. Опрыскивать можно безбоязненно и корни, и листья растений.

Если ветки с иголками порубить кусочками длиной примерно 1 сантиметр и высыпать в большую кастрюлю, залить холодной водой и прокипятить на среднем огне 5-10 минут, а затем запарить часов 6 в тепле, получим концентрированное удобрение. Его в закупоренных бутылках хранят в темном, прохладном месте. В сезон растения подкармливают. Литр хвойного отвара разводят в ведре воды и поливают огородные культуры под корень, после чего почву поверхностно рыхлят.

В одном килограмме хвои сосны содержится витаминов:

К – до 20 мг

Р – до 2300 мг

В1 – 19 мг

В2 – 5 мг

В3 – 28 мг

РР - 29 мг

В6 - 2 мг

Н - 0,15 мг

В хвое присутствуют кобальт, железо, марганец, аминокислоты, калий, фосфор и другие вещества.