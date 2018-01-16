Хабаровчанин за нетрадиционность поплатился золотым кольуом

Сотрудники УМВД России по городу Хабаровску задержали местного жителя, который под угрозой оружия похитил у потерпевшего золотое кольцо стоимостью 30 тысяч рублей.

В правоохранительные органы в ночное время обратился житель Краснофлотского района, ставший жертвой нападения неизвестного.

Стражи правопорядка выяснили, что потерпевший через мобильное приложение познакомился с молодым хабаровчанином и предложил распить спиртное. Тот ответил согласием и пригласил мужчину к себе. Когда заявитель зашел в подъезд дома по улице Ясной, новый приятель показал ему пистолет и потребовал отдать золотое кольцо стоимостью 30 тысяч рублей.

Сотрудники отделения по раскрытию краж, грабежей и разбойных нападений уголовного розыска УМВД России по г. Хабаровску совместно с коллегами из отдела полиции №8 задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 20-летний ранее не судимый житель Краснофлотского района.

В ходе личного досмотра оперативники изъяли орудие совершения преступления – пневматический пистолет, а также похищенное ювелирное украшение.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания до избрания ему меры пресечения судом.