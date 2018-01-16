Новости
Хабаровчанин за нетрадиционность поплатился золотым кольуом
Сотрудники УМВД России по городу Хабаровску задержали местного жителя, который под угрозой оружия похитил у потерпевшего золотое кольцо стоимостью 30 тысяч рублей.
В правоохранительные органы в ночное время обратился житель Краснофлотского района, ставший жертвой нападения неизвестного.
Стражи правопорядка выяснили, что потерпевший через мобильное приложение познакомился с молодым хабаровчанином и предложил распить спиртное. Тот ответил согласием и пригласил мужчину к себе. Когда заявитель зашел в подъезд дома по улице Ясной, новый приятель показал ему пистолет и потребовал отдать золотое кольцо стоимостью 30 тысяч рублей.
Сотрудники отделения по раскрытию краж, грабежей и разбойных нападений уголовного розыска УМВД России по г. Хабаровску совместно с коллегами из отдела полиции №8 задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 20-летний ранее не судимый житель Краснофлотского района.
В ходе личного досмотра оперативники изъяли орудие совершения преступления – пневматический пистолет, а также похищенное ювелирное украшение.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания до избрания ему меры пресечения судом.
Поделиться
Самое читаемое
Хабаровский край: Пришло полынное время для соакта чолони9 543
С места событий: Останки на берегу водоема5 782
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 116
Хабаровчане: Пусть Ишаев купит для внука МКАД4 210
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136