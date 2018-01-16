Дефекты американских двигателей стали причиной неисправной работы самолетов L-410 в Хабаровском крае

После крушения самолета L-410 «Хабаровских авиалиний», произошедшего 15 ноября 2017 года в селе Нелькан, полеты L-410 были приостановлены. В январе 2018 года полеты возобновились, но ненадолго: во время эксплуатации одной из машин была зафиксирована проблема, аналогичная ставшей причиной крушения самолета в Нелькане – самопроизвольное включение бета-режима. С 12 января L-410 вновь не поднимаются в воздух.



«Этот дефект, несанкционированное включение бета-режима, очень опасен. Если невозможно обеспечить надежность этой системы включения обратной тяги, то желательно ее вообще отключить. Тем более, практически все взлетно-посадочные полосы в Хабаровском крае позволяют сажать самолет без этого режима», - сообщил председатель Дальневосточной территориальной организации профсоюза авиационных работников Хасан Серожединов.



Сложность отключения системы в том, что российские специалисты не могут произвести изменения в двигателях чешских самолетов L-410 самостоятельно.



«Это большая работа, которая должна производиться конструкторским бюро в Чехии. После отключения системы бета-режима необходимо будет проводить испытательные полеты. Никто не имеет права вносить изменения в изделия другого конструкторского бюро. L-410 производятся в Чехии, а двигатели этих самолетов – американские. Скорее всего, чешскому КБ придется подключить американских специалистов», - сообщил Хасан Ахтямович.



В настоящее время самолеты L-410 планируется заменить на АН-24 и АН-26. Возможна замена и на «старших братьев» - L-410 старой модификации, с другими двигателями. Камчатский край рассматривает возможность передачи таких самолетов Хабаровскому краю. Проблем, подобных внезапному включению бета-режима в воздухе, не было зафиксировано у этих самолетов. Такие летательные аппараты долгое время эксплуатировались в Хабаровском крае, а значит, имеются специалисты, способные обслуживать машины этой модификации.