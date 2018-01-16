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В Хабаровске нашли пропавшую школьницу
Хабаровским спасателям, полицейским и волонтерам понадобилось больше суток, чтобы найти 11-летнюю школьницу, не вернувшуюся в понедельник из школы.
Девочка замерзла и зашла погреться в офисное здание в центре города, и тут ее заметили горожане. Пятиклассница ушла из дома из-за конфликта с матерью, которая запретила зависать часами в интернете, куда девочка постоянно заходила с подаренного к Новому году смартфона.
11-летнюю школьницу, зашедшую погреться в офисное здание на площади Ленина, заметили горожане, которые быстро сопоставили информацию о пропавшем ребенке и сообщили о своих догадках в полицию. Полицейский патруль прибыл в считаные минуты, а затем доставил ребенка в отделение полиции для дальнейших разбирательств.
Девочку искали патрульные экипажи, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые, полицейские, следователи и добровольцы. С ребенком и мамой беседуют сотрудники правоохранительных органов, решается вопрос о привлечении матери к административной ответственности и постановке семьи на профилактический учет.
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