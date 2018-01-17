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В Хабаровском крае разыскивают парня, пропавшего месяц назад
В Хабаровском крае почти месяц разыскивают 22-летнего жителя села Федоровка Дмитрия Шанько. С 18-го декабря прошлого года Дмитрий не выходит на связь не только с родственниками, но и с друзьями.
В день пропажи Дмитрий Шанько был одет в камуфлированную зимнюю куртку, черные штаны и шапку. Он среднего роста и худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-зеленые.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении молодого человека, просят позвонить по телефонам: 8(914)190-12-17 или 02.
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