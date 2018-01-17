В Хабаровском крае уменьшилось число ВИЧ-положительных граждан

По словам главного врача Центра "АнтиСПИД" Анны Кузнецовой, борьба с заболеванием достигла точки "хрупкого равновесия", которое легко может измениться в худшую сторону даже при минимальном снижении усилий по профилактике и лечению.

В Хабаровском крае 2410 человек с ВИЧ (0,2% от населения региона). Каждая двухсотая беременная жительница региона имеет положительный ВИЧ-статус.

Отмечается рост выявления ВИЧ у мужчин в возрастной группе 30-49 лет и женщин 25-35 лет. По пути передачи доминирует половой - 77%, наркотический -22,3% и передача от матери ребенку – 0,7%.

Между тем, заболеваемость ВИЧ-инфекцией в прошлом году снизилась на 4,3% к уровню 2016 года. Депутат регионального парламента Ирина Штепа считает, что к борьбе с социально опасными заболеваниями нужно подключать не только представителей медицины, но и органы местного самоуправления, некоммерческие организации, а также волонтеров. Главный пункт борьбы с этим заболеванием — своевременная профилактика.