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В Хабаровском крае уменьшилось число ВИЧ-положительных граждан
По словам главного врача Центра "АнтиСПИД" Анны Кузнецовой, борьба с заболеванием достигла точки "хрупкого равновесия", которое легко может измениться в худшую сторону даже при минимальном снижении усилий по профилактике и лечению.
В Хабаровском крае 2410 человек с ВИЧ (0,2% от населения региона). Каждая двухсотая беременная жительница региона имеет положительный ВИЧ-статус.
Отмечается рост выявления ВИЧ у мужчин в возрастной группе 30-49 лет и женщин 25-35 лет. По пути передачи доминирует половой - 77%, наркотический -22,3% и передача от матери ребенку – 0,7%.
Между тем, заболеваемость ВИЧ-инфекцией в прошлом году снизилась на 4,3% к уровню 2016 года. Депутат регионального парламента Ирина Штепа считает, что к борьбе с социально опасными заболеваниями нужно подключать не только представителей медицины, но и органы местного самоуправления, некоммерческие организации, а также волонтеров. Главный пункт борьбы с этим заболеванием — своевременная профилактика.
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