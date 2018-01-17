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В Хабаровске проходит православный конкурс ледовых скульптур
В Хабаровске на территории храма святителя Иннокентия Иркутского начался первый на дальневосточной земле православный конкурс ледовых скульптур «Рождественские узоры Амура».
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Организаторами фестиваля выступили приход храма святителя Иннокентия Иркутского и Хабаровская краевая общественная организация «Творческий союз художников России».
Десять команд скульпторов изъявили желание поучаствовать в творческом соревновании. Их работы смогут увидеть и оценить не только прихожане храма, но и все желающие. Команды представят на суд зрителей как абстрактные, так и реалистичные ледяные композиции, объединенный общим замыслом — показать красоту Божьего мира.
Перед открытием конкурса настоятель храма иеромонах Николай (Дроздов) совершил молебен на начало всякого благого дела.
Конкурс ледовых скульптур на территории храма продлится до 19 января.
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