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Ночлежки Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре одновременно могут принимать до 300 бездомных
В Хабаровском крае в помощи нуждаются более 3000 бездомных. Любой житель края, обнаружив у себя в подъезде или во дворе замерзающего человека, может заявить об этом сотрудникам соцзащиты, которые примут меры по доставке данного гражданина в спецучреждение. Там он будет осмотрен, поставлен на учет, обогрет и накормлен. Если бездомный утратил возможность самообслуживания, то его смогут поместить в дом-интернат для таких людей.
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В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре организована дополнительная помощь людям без определённого места жительства, утверждены графики вечерних и ночных транспортных маршрутов, автобусы государственных социальных учреждений совершают объезды по местам, где собираются бездомные. Всем нуждающимся предлагают проехать к месту ночлега.
Министерством социальной защиты населения края организована совместная работа с НКО, которые включены в краевой реестр поставщиков социальных услуг. Одновременно они могут принимать на ночлег до 300 человек.
Так, с октября 2017 г. открыто отделение срочной социальной помощи «НочлежХа». На ул. Красноводская, 2 в Хабаровске установлены два переоборудованных вагона, которые рассчитаны на 80 бездомных. На ночлег в среднем в день приходят 27 граждан. Со дня открытия всего зафиксировано 1551 обращений (с учетом повторов). Также регулярно в двух районах Хабаровска, четыре раза в неделю бездомным выдается горячее питание в автобусе «Милосердие».
Отметим, в министерстве социальной защиты населения края постоянно действует «горячая линия» по вопросу оказания помощи лицам без определенного места жительства – тел. 30-87-42 (в рабочее время).
Информация для тех, у кого есть желание помочь бездомным: вещи и продукты можно привозить по адресу: ул. Воронежская, 49А (гуманитарный склад). Телефон для справок 206-036. Также работает «горячая линия» - 30-87-42.
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