В Хабаровске исчез 69-летний пенсионер

В Хабаровске разыскивают 69-летнего Анатолия Васильевича Шестакова, который 15 января вышел из дома и до сих пор его местоположение неизвестно.

Присоединяйтесь к новостному каналу газеты « Молодой дальневосточник XXI век» в Telegram

На пенсионере был надет темно-серый пуховик с капюшоном, норковая шапка-ушанка, темно-коричневые брюки, высокие сапоги.

Мужчина ростом 181 сантиметр, худощавого телосложения, седые волосы

Горожан, кому известно местонахождение хабаровчанина или есть возможность присоединиться к поискам, просят звонить по телефонам 89098700203 и 89098576300.