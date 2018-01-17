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В Хабаровске исчез 69-летний пенсионер
В Хабаровске разыскивают 69-летнего Анатолия Васильевича Шестакова, который 15 января вышел из дома и до сих пор его местоположение неизвестно.
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На пенсионере был надет темно-серый пуховик с капюшоном, норковая шапка-ушанка, темно-коричневые брюки, высокие сапоги.
Мужчина ростом 181 сантиметр, худощавого телосложения, седые волосы
Горожан, кому известно местонахождение хабаровчанина или есть возможность присоединиться к поискам, просят звонить по телефонам 89098700203 и 89098576300.
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