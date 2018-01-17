В Хабаровском крае ликвидировано семь пожаров

17 января с 8.00 до 17.00 в связи с производством аварийных работ на линии водоснабжения не будет подаваться холодная вода в дома в границах от улицы Костромской вдоль Восточного шоссе, в поселке им. Горького.

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Подвоз воды будет осуществляться согласно графику, опубликованному на сайте МУП города Хабаровска «Водоканал».

Руководство муниципального предприятия «Водоканал» приносит жителям дальневосточной столицы извинения за доставленные неудобства. В течение дня аварийные работы должны завершиться.

По состоянию на 7.00 часов 17 января в Хабаровске нет отключений отопления, холодного и горячего водоснабжения. С 08.00 часов МУП "Водоканал" планирует устранение повреждения на водоводе ВНС "Пермская", сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

Под отключение попадают 170 объектов, в том числе: 116 многоквартирных жилых домов посёлка им.Горького, 18 многоквартирных жилых домов (Восточное шоссе, Горького, Княжничная), 14 социальных объектов (2 – медицинских, 2 – школы, 2 – техникума, 3 – детских сада, 2 – дома инвалидов, 3 – школы-интерната). С 10.00 до 12.00 часов 17 января МУП "Водоканал" производит замену расходомера на ВНС "ДОС 40". На пониженном давлении окажутся ДОСы: 29, 30, 31, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 49, 51, 52, 55, 56, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 78, Георгиевская, 29 (гостиница "Чайка").

По информации ЕГДС, газом заправлено 17 ГРУ или 38,75 тонны топлива

В городе не работает 42 лифта.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днем работало 102 единицы техники предприятий дорог и внешнего благоустройства, ночью – 41. С дорог и улиц города вывезено 2973,4 кубометра снега и мусора. На хабаровские трассы высыпано 139,05 тонны противогололедных средств.

За нарушение правил парковки эвакуировано 20 автомобилей. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 44 ДТП, зафиксировано 5 пожаров и 4 возгорания, на пульт "03" поступило 694 вызова.

Сегодня утром на маршруты вышло 629 единиц транспорта: 37 трамваев, 20 троллейбусов, 572 автобуса.

За прошедшие сутки в населенных пунктах на территории Хабаровского края ликвидировано 7 пожаров, из них в жилом секторе – 5, на прочих объектах – 2. Для ликвидации загораний и пожаров привлекалось 98 человек и 28 единиц техники.

Основными причинами бытовых пожаров являются неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении, нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов, нарушение правил эксплуатации печного отопления, ветхая электропроводка, сжигание мусора. Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю обращается с убедительной просьбой ко всем жителям - во избежание трагических последствий быть особенно внимательными к требованиям пожарной безопасности. Своевременно сообщайте о пожаре, любых его признаках в пожарную охрану по телефону – 01,101 или 112. Сделать это необходимо независимо от размеров и места пожара или загорания, даже при обнаружении хотя бы малейших признаков горения.

Ледовые переправы на территории края

В зимний период 2017-2018 гг. на учете в ГИМС Главного управления состоят 22 ледовые переправы (район им. Полины Осипенко – 4, Верхнебуреинский район – 1, Тугуро-Чумиканский – 1, МР им. Лазо – 7, Охотский МР-2, Хабаровский МР - 5, Николаевский МР – 1, Амурский МР - 1).

Подано заявок на открытие 30 ледовых переправ: Верхнебуреинский район – 1, район им. Лазо – 7, Николаевский район– 2, Охотский район – 4, район им. П. Осипенко – 4, Тугуро-Чумиканский район – 2, Ульчский район – 6, Комсомольский район – 1, Хабаровский район – 3.

Осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед, выход зарегистрирован в 7 местах,720 человек (Охотский район р. Урак – 20 человек; Охотский район р. Кухтуй – 40 человек; Охотский район р. Иня – 60 человек, бухта Силантьева Ванинский МР – 100 человек, бухта Мучке – 50 человек, залив Советская Гавань – 300 человек, залив Чихачева – 150 человек).

т.